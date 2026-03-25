Bursa Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Mart 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 2 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 26 Mart Perşembe günü sıcaklık 15 dereceye yükselebilir. Bu tarihte yağışların azalması bekleniyor. 27 Mart Cuma günü, sıcaklıkların 18 dereceyi bulması öngörülüyor. Ayrıca, sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 28 Mart Cumartesi günü ise sıcaklık 12 derece civarında olacak. Sağanak yağışlar bu günlerde devam edecek.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 27 ve 28 Mart tarihlerinde sağanak yağışlar etkili olabilir. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almakta fayda var. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkartmak ya da eklemek kolaylık sağlayabilir.

