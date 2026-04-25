Bursa Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Hava genel olarak güneşli. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günler de benzer şekilde güzel geçecek. Pazar günü, 26 Nisan, hava sıcaklığı yine 20 derece civarında olacak. Hava tekrar güneşli hale gelecek. Pazartesi günü, 27 Nisan, sıcaklık biraz azalacak. Hava 17 derece civarına düşecek ama yine güneşli olacak. Salı günü, 28 Nisan, sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Hava yine güneşli kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedeceğiniz yürüyüşler yapabilirsiniz. Doğayla iç içe vakit geçirmek için parklarda zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca, bu güzel havada bisiklet sürmekte keyifli olacaktır.

Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 dereceyi bulacak. Hafif kıyafet tercih edebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmekte önemli.

Sonuç olarak, Bursa'da hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Bursa'nın tadını çıkarabilirsiniz.