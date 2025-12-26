HABER

Bursa Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 26 Aralık Cuma günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 10-11 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 5-8 dereceye düşecek. Nem oranı %75-90 arasında değişecek ve rüzgar hızı 5-10 km/saat olacak. Gelirlen soğuk havalarda, dışarı çıkarken kalın giysiler ile yağmura karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık daha da düşmesi bekleniyor.

Taner Şahin

26 Aralık 2025 Cuma günü, Bursa'da hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10-11 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 5-8 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Özellikle sabah saatlerinde 6-7 derece civarında hissedilecek. Nem oranı %75-90 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 5-10 km/saat arasında olacak.

Bugünkü hava durumu, Bursa'da planladığınız açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, nem oranı yüksek olacağı için kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Bu, terleme ve üşüme riskine karşı bir önlem olacaktır.

27 Aralık Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 4-5 derece civarına düşecek. Gece sıcaklıkları ise 0-2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık daha da düşük olacak. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmeniz önemlidir. Ayrıca olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

28 Aralık Pazar günü hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklıkları 7-8 derece civarına yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Bu sıcaklık 2-4 derece arasında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarına göre giysilerinizi ayarlamanız faydalı olacaktır. Ayrıca olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve yağışa karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanız açısından önemlidir.

