Bursa Hava Durumu! 27 Nisan Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Nisan 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 18 - 19 derece civarında. Gece ise sıcaklık 11 - 12 derecelere düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek.

Bursa'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir gün. Yürüyüş yapmak isteyenler rahatça çıkabilir. Ayrıca, açık hava etkinlikleri düzenlemek için ideal koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif bir değişim gösterecek. 28 Nisan Salı günü hava sıcaklığı 16 - 17 derece civarında olacak. Hava koşulları genel olarak güneşli kalacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 18 - 19 derece arasında tahmin ediliyor. Bu günde bulutların artması bekleniyor. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklık 16 - 18 derece civarında olacak. Hava koşulları bulutlu ve güneşli karışımı olarak seyredecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek. Ancak, hava değişimlerine hazırlıklı olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Yanınızda ceket veya hırka bulundurabilirsiniz. Hava durumunu düzenli takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.