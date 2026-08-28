Bursa Hava Durumu! 28 Ağustos Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 28 Ağustos Cuma günü hava durumu oldukça keyifli görünüyor. Bugün hava genel olarak açık ve güneşli. Sıcaklık değerleri 19 ile 22 derece arasında. Bu sıcaklık, Bursa'nın yaz aylarında sunduğu rahat bir hava durumu. Sabah saatlerinde serin esintilerle güne başlamak mümkün. Bu, gün boyunca ferahlık hissi sağlayacak.

Bursalılar için bu gün dışarıda vakit geçirmek oldukça ideal. Parksahra gezmek veya bisiklet sürmek için harika bir fırsat. Bugünkü hava, açık hava aktivitesi için cesaret verici. Ancak, güneşin etkisinden korunmak önemli. Şapka takmak ve bol su içmek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bazı değişiklikler gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz yükselecek. Sıcaklık 23-25 derece civarında olacak. Bu durum, tatilcileri dışarıya çekecek gibi görünüyor. Ancak sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamak iyi bir fikir. Gölgede vakit geçirmek öneriliyor. Ayrıca, yükselebilecek nem oranlarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Hafta sonunda bazı bölgelere yağışlı hava sistemi etkili olacak. Bu nedenle plan yaparken hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Yağış riski nedeniyle dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerinde şemsiye almak akıllıca olabilir. Kapalı alanları tercih etmek de iyi bir çözümdür.

Bursa'daki hava durumu açık hava aktiviteleri için elverişli. Ancak önümüzdeki günlerdeki sıcaklık artışı ve olası yağışlı günler dikkatli olma gereğini gösteriyor. Planlamalarınızı buna göre yapmalısınız. Ferah ve sağlıklı günler dilerim.