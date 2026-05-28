Bursa Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mayıs 2026 Perşembe, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Cuma günü, 29 Mayıs 2026, hava bulutlu bir başlangıç yapacak. Güneş, günün ilerleyen saatlerinde geri dönecek. Hava daha açık hale gelecek. Sıcaklıklar 6 ile 21 derece arasında olacak.

Cumartesi günü, 30 Mayıs 2026, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 9 ile 22 derece arasında seyredecek. Pazar günü, 31 Mayıs 2026, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 26 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle Cuma günü hava şartlarına uygun giyinmek önemli. Yanınıza bir şemsiye almak akıllıca olacaktır. Diğer günlerde ise güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.