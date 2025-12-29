HABER

Bursa Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 29 Aralık 2025'te hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak öne çıkıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece, hissedilen sıcaklık ise -2 derece civarında. Gün içerisinde hafif yağışlar sürecek, gündüz sıcaklığı 4 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek, yürüyüş ve araç kullanırken dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Kalın giysiler giyinmek ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek önem taşıyor.

Taner Şahin

Bugün, 29 Aralık 2025 Pazartesi, Bursa'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Hava, karla karışık yağmurlu. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Hissedilen sıcaklık -1 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Hava az bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık ise -3 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye inecek. Hava açık olacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye düşecek.

Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Saate 11 kilometre hızla başlar, zaman zaman 17 kilometreye ulaşabilir. Nem oranı %89 civarında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yolda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken düşük hızda gitmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 30 Aralık Salı günü sıcaklık 8 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı görülecek. 1 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı -2 dereceye gerileyecek. Çok soğuk bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları düşeceği için, kalın giysiler giyilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan aksesuarlar kullanmak önemlidir. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek kayma riskini azaltacaktır.

