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Bursa Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 29 Haziran 2026 tarihli hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 düzeyinde, rüzgar hızı ise saatte 9 km civarında. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcak hava etkisini artıracak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunan Bursa'da, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek önemli.

Bursa Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 29 Haziran Pazartesi 2026. Bursa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 9 km civarında seyredecek. Bu sıcak ve nemli hava koşulları, öğle ile öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar.

Bursa'da bu sıcak ve güneşli havada, öğle ile öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açılarla gelir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısını dengede tutmak mümkün olur. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşin etkili olduğu saatlerde gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanları kullanmaları da önemlidir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, Bursa'da yaz mevsiminin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Güneşin etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri almalısınız. Böylece hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruma altına alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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