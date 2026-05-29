Bursa Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma günü, Bursa'da hava serin. Hafif yağmur yağıyor. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 20 derece. Gece sıcaklıkları ise 14 derece civarında. Hissedilen sıcaklık da bu seviyelerde. Nem oranı %54 civarında. Rüzgar hızı 2.4 km/saat. Bu hava koşullarında uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava koşulları iyileşecek. 30 Mayıs Cumartesi günü hava açık olacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz sıcaklıkları 22 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 9 derece olacak. 31 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 25 dereceye yükselecek. 1 Haziran Pazartesi günü hava yine güneşli. Sıcaklıklar 27 derece civarında olacak.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunması gerekecek. Cilt koruması için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Hava sıcaklıklarının artması alerjik reaksiyon riskini artırabilir. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde açık hava aktivitelerinden kaçınılması önerilir.