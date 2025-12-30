HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 30 Aralık Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağışlı olarak 19 - 22 derece arasında seyredecek. Günlük sıcaklık ortalaması 20 derece olurken, rüzgar güneyden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %78 ile %84 arasında değişim gösterecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 5 dereceye düşecek. Gelecek günlerde ise 31 Aralık'tan itibaren sıcaklıklar 1 - 3 derece seviyelerine inecek.

Bursa Hava Durumu! 30 Aralık Salı Bursa hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bursa'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu 19 - 22 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 derece civarında kalacak. Rüzgar güney yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı %78 ile %84 arasında değişiyor. Gün doğumu saati 07:15. Gün batımı saati ise 18:21 olarak öngörülüyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 4 - 5 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden 13 km/saat hızla esecek. Nem oranı %80 ile %84 arasında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 1 - 2 derece aralığında olacak. Karla karışık yağmurlu bir gün bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 2 - 3 derece arasında değişecek. Açık bir hava tahmin ediliyor. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık yine 2 - 3 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyorFırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyor
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısıUyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.