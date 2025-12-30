Bursa Hava Durumu! 30 Aralık Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu 19 - 22 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 derece civarında kalacak. Rüzgar güney yönünden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı %78 ile %84 arasında değişiyor. Gün doğumu saati 07:15. Gün batımı saati ise 18:21 olarak öngörülüyor.

Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 4 - 5 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden 13 km/saat hızla esecek. Nem oranı %80 ile %84 arasında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 1 - 2 derece aralığında olacak. Karla karışık yağmurlu bir gün bekleniyor. 1 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 2 - 3 derece arasında değişecek. Açık bir hava tahmin ediliyor. 2 Ocak Cuma günü sıcaklık yine 2 - 3 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.