Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden "kimsesiz hasta" ile ilgili açıklama

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada konu olan Çekirge Devlet Hastanesi önünde yatan kronik alkol bağımlısı A.U. isimli kimsesiz hasta, ilgili paylaşımlar olmadan önce hastane personelleri tarafından temizlenip, kıyafetleri değiştirilip, beslenme ihtiyacı karşılandıktan sonra acil servisten kaçmıştır. Birkaç saat sonra vatandaşlar tarafından hastane dışında yerde yatarken bulununca 112 tarafından tekrar Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir.

"ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN DOLAYI BULUNDUĞU BAKIMEVİNDEN KAÇMIŞ"

Hastane personelleri tarafından yeniden temizlenip, kıyafetleri değiştirilip, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Sosyal Hizmet uzmanları tarafından bakımevine yerleştirilinceye kadar hastanede yatışı yapılmıştır. Daha önce de Çekirge Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet uzmanları tarafından aynı hasta ile ilgili prosedürler yapılarak bakımevine yerleştirilmiş, ancak alkol bağımlılığından dolayı bulunduğu bakımevinden kaçmış olduğu öğrenilmiştir" denildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır