Bursa merkezli 16 ilde eş zamanlı 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 18 tutuklama

Bursa merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapan 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler ile şirketlere yönelik Bursa merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

