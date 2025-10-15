HABER

Bursa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmaları sonucu örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 9’unun yabancı uyruklu olduğu, örgüt mensuplarının kullandığı yasadışı haberleşme uygulamalarını kullandıkları ve illegal para transfer sistemi üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

Bursa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı 1

BASKINLARDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Bursa, Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve delil niteliği taşıyan evraklara el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

