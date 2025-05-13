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Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

Bursa merkezli 4 ilde, kendilerini ‘avukat' olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde vatandaşların cep telefonlarına gelen "Hakkınızda açılacak dava var, 0539 numara ile irtibata geçin" şeklindeki mesajlar üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında harekete geçti.

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4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Mesajları alan vatandaşların belirtilen numaraları aramasıyla birlikte, telefondaki kişilerin kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp güven sağladıkları ve çeşitli gerekçelerle şüpheli hesaplara para göndermeye ikna ettikleri belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışma neticesinde, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 7 "Atıcı" (vatandaşları telefonla arayarak yönlendiren) pozisyonundaki şahsın da bulunduğu toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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