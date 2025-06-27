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Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu! Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bursa'da hisse alım-satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonu! Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine 22 Şubat'ta müracaatta bulunan müşteki, Kasım 2024'te sosyal medyada "Akıllı Hisse Yatırımı" isimli bir hesapta gördüğü "Hisse Yatırımı" isimli whatsapp grubuna üye olduğunu, buradaki yatırım uzmanının telefonuna program kurdurduğunu anlattı.

Yatırım uzmanlarının hisse alım-satımı vaadi ve yönlendirmeleriyle banka hesaplarından toplam 2 milyon 400 bin lirayı farklı hesaplara transfer ettiğini, yatırdığı para arttıkça kazancının sürekli arttığını fakat parasını çekemeyince sistemin dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu anladığını aktaran kişinin şikayeti üzerine ekipler çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, dolandırılan vatandaşlara ait paraların birçok paravan şirket ve İstanbul Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcu hesaplarına geldiği, paravan şirket hesabına gelen paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına aktarıldığı, kuyumcu hesabına gelen paraların ise dolandırıcılık şebekesine bağlı saha elamanlarınca fiziki altın olarak alındığı tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Hatay'daki bazı adreslere eşzamanlı yaptığı operasyonda, şüpheliler E.A. (24), E.K. (19), M.D.A. (33), A.M.K. (18), İ.A. (71), F.G. (21), U.Ö. (31) ve F.D. (28) yakalandı.

Polisteki işlemleri sonrası Bursa Adliyesi'ne çıkartılan şüphelilerden 4'ü cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca dolandırıcılık şebekesine bağlı bir grubun yakalanmamak amacıyla İstanbul'da ormanlık alandaki villada faaliyetlerine devam ettiğinin belirlenmesi üzerine, villada ve diğer şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tam otomatik silah, silaha ait 2 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 67 fişek, 9 laptop, 1 tablet, 53 cep telefonu, 102 sim kart ele geçirildi.

Dijital delillerin incelenmesinin ardından çok sayıda olayın aydınlatılması bekleniyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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