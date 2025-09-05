Bursa Orhaneli'nde orman yangını kontrol altına alındı

Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki yangın, havadan ve karadan etkili müdahaleyle söndürüldü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Helikopterler ve uçaklar yangın bölgesine su taşıyarak alevlerin yayılmasını engellemeye çalışırken, kara ekipleri de yangın söndürme araçlarıyla alevlere doğrudan müdahale etti. Yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda yangın, ekiplerin özverili çabalarıyla kontrol altına alındı. Ancak yangının tamamen söndürülmesi ve yeniden alevlenmelerin önüne geçilmesi için soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Yangının, insan kaynaklı bir ihmal sonucu mu yoksa doğal nedenlerle mi çıktığı araştırılıyor. Bursa Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti. Ayrıca, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmaya ve herhangi bir şüpheli durumda derhal yetkililere haber vermeye çağırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasında gösterilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Aktaş, “Ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Tüm alev savaşçılarına teşekkür ediyorum. Bursa’mızın doğal güzelliklerini korumak için her zaman teyakkuzdayız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ve özellikle su ikmali konusunda önemli katkı sağladığı belirtildi. Yangın, bölgedeki ormanlık alanda belirli bir zarara yol açtı. Hasar tespit çalışmaları, yangının tamamen söndürülmesinin ardından başlayacak. Yetkililer, yanan alanların en kısa sürede yeniden ağaçlandırılacağını ve bölgenin eski haline getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi. Bu olay, orman yangınlarının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangınlarının riskini daha da artırıyor. Bu nedenle, vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli olması ve yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınması büyük önem taşıyor.

Orhaneli'ndeki orman yangını kontrol altına alınmış olsa da, soğutma çalışmaları ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırırken, vatandaşları da orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırıyor.