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Bursa - Sürücüsünün makas attığı otomobil, 2 araca çarptı; kaza kamerada

Bursa'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, hafif ticari araç ile otomobile çarptı.

Bursa - Sürücüsünün makas attığı otomobil, 2 araca çarptı; kaza kamerada
Çiğdem Sevinç

Bursa'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araç ile bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Bursa
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