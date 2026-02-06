Bursa Valiliği'nden vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, bugün gece saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, kuzey ilçelerde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yağış uyarısının 6 Şubat saat 22.00 ile 7 Şubat saat 22.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.

