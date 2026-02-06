HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa Valiliği'nden vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı

Bursa Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği'nden vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, bugün gece saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, kuzey ilçelerde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yağış uyarısının 6 Şubat saat 22.00 ile 7 Şubat saat 22.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılarİstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılar
Yer: İstanbul! Yol kenarında ceset bulunduYer: İstanbul! Yol kenarında ceset bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.