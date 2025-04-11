HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa ve çevre illerde kar yağışı etkili oldu

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu.

Bursa ve çevre illerde kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile Uludağ'ın etekleri karla kaplandı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya, Yiğitali ile Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Binaların çatıları ile araçların üzeri karla kaplanırken yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

ESKİŞEHİR

Kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Gece aralıklarla görülen kar yağışı, yükseklerde beyaz örtü oluşturdu. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Kırsal mahallelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KÜTAHYA

Kütahya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

BİLECİK

Bilecik'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile yolların bazı kısımları karla kaplandı.

Kent merkezindeki Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

BALIKESİR

Balıkesir'de de Sındırgı, Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandıAdana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Öğretmenler okula yetişmeye çalışırken olmuş! Öğretmenler okula yetişmeye çalışırken olmuş!

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da skandal olay

Ankara'da skandal olay

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

Washington-Pekin hattı yangın yeri! Çin'den ABD'ye yeni misilleme: %125'e çıkartıldı!

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.