Bursa sokaklarında yürürken Osmanlı’nın kuruluş yıllarından kalma camiler, medreseler ve hanlarla karşılaşmak mümkündür. Şehre gelen yerli ve yabancı turistler, görkemli mimarisiyle dikkat çeken Ulu Camii'ni ve Yeşil Türbe'yi mutlaka ziyaret ederler. Tarih meraklıları için dolu bir şehirdir. Bursa’nın doğal güzellikleri de şehri ziyaret etmek için ayrı bir sebeptir. Bursa’ya gitmek için pek çok neden sıralanabilirken nasıl gidileceği de merak edilmektedir.

Bursa'ya nasıl gidilir? Bursa'ya feribot ile nasıl gidilir?

Bursa’ya ulaşmak isteyen ziyaretçiler farklı ulaşım seçenekleri arasından kendi ihtiyaç ve tercihlerine uygun olanı rahatlıkla seçebilirler. Şehir konumu itibarıyla Marmara Bölgesi’nin merkezinde yer aldığı için karayolu ile ulaşım oldukça kolay gerçekleştirilebilmektedir. Bursaya özel aracıyla gitmek isteyenler Türkiye’nin hemen her bölgesinden konforlu bir yolculuk yapabilirler.

Bursa'da hem şehir içi hem de çevre iller ile bağlantılı otoyollar bulunduğundan karayolu ile Bursa'ya ulaşım hızlı ve güvenli bir ulaşım seçeneğidir. Karayolu ulaşımını tercih edenler için bir diğer seçenek ise şehirlerarası otobüsleri kullanmaktır. Türkiye’nin birçok bölgesinden hareket eden otobüslerle Bursa’ya ulaşmak mümkündür.

Bursa’ya feribot ve deniz otobüsü ile ulaşmak isteyenler ise İstanbul’dan hareket eden çeşitli seferler ile yolculuk yapabilirler. Deniz yolculuğu bilhassa trafik sıkışıklığından kaçmak isteyenler ve deniz yolculuğundan keyif alanlar için ideal bir seçenek olmaktadır. İstanbul’un farklı iskelelerinden kalkan feribotlar kısa bir yolculuk süresi içerisinde Marmara Denizi’nden doğru Bursa'ya varır.

Deniz yolculuğu Bursa’nın Mudanya ya da Güzelyalı iskelelerine ulaşmayı sağlar. Feribotların yanı sıra deniz otobüsleri de hızlı bir alternatiftir. Bu seçenek özellikle de Bursa'ya iş ve kısa süreli ziyaretler için sıklıkla tercih edilmektedir.

Bursa’ya ulaşmanın hızlı ve pratik bir yollarından biri de uçak yolculuğudur. Ülkemizdeki pek çok havalimanından kalkan uçaklarla Bursa Yenişehir Havalimanı’na kısa sürede varmak mümkündür. Uçak yolculuğu uzak şehirlerden gelen ziyaretçiler için zamandan tasarruf sağlayan konforlu bir seçenek olarak öne çıkar. Havalimanına vardıktan sonra şehir merkezine ulaşım için taksi ya da otobüs gibi seçenekler kullanılabilir. Havalimanının şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 40 kilometredir.