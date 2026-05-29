HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük köyünde 157 yıldır sürdürülen tarihi deve eğlencesi, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çaltılıbük köyünde 157 yıldır sürdürülen tarihi deve eğlencesi, bu yıl da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Gençler ve köy halkının ortaklaşa düzenlediği etkinlik renkli anlara sahne oldu.

157 yıllık gelenek bu yıl da devam etti. ’Deve’ eğlencesi adı altında eğlenen köyün gençleri, farklı etkinlikler yaparak köylülerden para topladı. Kostüm giyerek kendilerini deve yapan gençler, köylülerden para topladı. Toplanan paralar ise köyün ihtiyaçları için kullanıldı.

Etkinlik alanında açıklamalarda bulunan Fikri Çakır, "Yine tarihi bir gündeyiz. Tarihi deve eğlencesinde, yine Çaltılıbük’teyiz. Gençlerimizin ve halkımızın ortaklaşa düzenlediği çok güzel bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, 157 yıl önce atalarından kalan bu güzel gelenek ve göreneği yaşatıyorlar. Bunun devam etmesinden onur duyuyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de aynı şekilde sürdürür ve uzun yıllar Kurban Bayramı’nın ikinci günü bu eğlence bizleri kaynaştırmaya devam eder. Burada olan herkese teşekkür ediyorum, herkesin ayağına sağlık. Buradan gelen gelir hem köy derneğine hem köyün ihtiyaç gereçlerine gidiyor. Ayrıca okuyan 25 üniversite öğrencimiz var, onlara burs veriliyor. Gençlerin emeği gerçekten çok büyük" dedi.

157 yıllık geleneğin köyde birlik ve beraberliği güçlendirdiği, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor 1

Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor 2

Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor 3

Bursa’da 157 yıllık "deve eğlencesi" geleneği yaşatılıyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy: "Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız"Bakan Ersoy: "Karahantepe’yi daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız"
İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.