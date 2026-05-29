Yer: Japonya! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, kalkış sırasında lastiği patladığı değerlendirilen Japonya Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı acil iniş yaptı.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan ülkenin güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Japonya Hava Yolları'na (JAL) ait Boeing 767 tipi yolcu uçağı, yerel saatle 11.55 sıralarında Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Kalkış sırasında uçağın lastiğinin patladığı belirtilirken, hava yolu şirketi 218 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçakta herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

PİST UÇUŞLARA KAPATILDI

Acil inişin ardından yetkililerin olayla ilgili inceleme başlatması üzerine Narita Havalimanı'nın A pisti yaklaşık 2 saat boyunca uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçağın kalkış yaptığı Haneda Havalimanı'ndaki D pistinde de lastik parçaları bulunduğunu kaydetti. Bulunan parçaların olayla bağlantısının araştırılması amacıyla Haneda'daki pistin 10.30 ile 13.45 saatleri arasında kapatıldığı, incelemelerin ardından her iki havalimanında da pistlerin yeniden uçuşa açıldığı bildirildi.
