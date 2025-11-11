HABER

Bursa’da 28 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, haklarında toplam 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, ’kasten öldürme’ suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.U. ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.U. isimli şahısların saklandıkları adresler tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla iki hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

