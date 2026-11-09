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Bursa’da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Bursa’da bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 3 hayvan telef oldu. Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yenişehir ilçesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çiftliği sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, çiftlikteki yaklaşık 50 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Ancak yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, çiftlik kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bursa’da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu 1

Bursa’da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu 2

Bursa’da çiftlik yangını: 3 büyükbaş hayvan telef oldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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