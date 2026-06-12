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Bursa’da çöplük yangını paniğe neden oldu

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde bulunan çöplük alanda meydana geldi.

Bursa’da çöplük yangını paniğe neden oldu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, yükselen yoğun siyah dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa’da çöplük yangını paniğe neden oldu 1

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, iş makinelerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Yangın nedeniyle çevrede zaman zaman yoğun duman oluşurken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Bursa’da çöplük yangını paniğe neden oldu 2

Öte yandan, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Bursa’da çöplük yangını paniğe neden oldu 3
Kaynak: İHA

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yangın Bursa
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