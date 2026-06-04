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Bursa’da feci kaza: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Caddesi ile 2.

Bursa’da feci kaza: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Caddesi ile 2. Fatih Caddesi’nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Murat A. (43) yönetimindeki 16 KJG 55 plakalı otomobil ile Murat A. (68) yönetimindeki 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler ile otomobildeki yolcu Fatma T. (39) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da feci kaza: 3 yaralı 1

Bursa’da feci kaza: 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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