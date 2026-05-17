Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Bursa’da Orhaneli yolunda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir hayatını kaybetti, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Doğancı Mahallesi’nde bulunan Doğancı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ali Bilensir idaresindeki motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, baba ve oğlu yola savruldu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Bilensir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu C.B. (12) ise kazada ağır yaralandı. Ayağında kırık olduğu öğrenilen çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Ali Bilensir’in profesyonel seslendirme sanatçısı olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Bursa’da düzenlenecek motosiklet buluşmasına katılmak üzere yola çıktığı belirtildi. Acı haberin ardından yakınları ve motosiklet camiası büyük üzüntü yaşadı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Bilensir’in cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

