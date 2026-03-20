HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da hayat koridoru açıldı Sürücülerden alkışlanacak hareket

Bursa’da trafikte yaşanan duyarlı bir an, görenlerden takdir topladı.

Seyir halindeki ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, fermuar sistemini kurallara uygun şekilde uygulayarak acil geçiş koridoru oluşturdu.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun trafiğe rağmen ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla birlikte ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu. Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürdü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Ortaya çıkan görüntüler, trafikte ambulanslara yol vermenin ve fermuar sistemini doğru uygulamanın hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.