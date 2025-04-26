HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da kafa kafaya çarpıştılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 sürücü yaralandı.Kaza Mahmudiye Mahallesi pazar alanında meydana geldi.

Bursa’da kafa kafaya çarpıştılar
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı; 1 sürücü yaralandı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi pazar alanında meydana geldi. Sürücü İbrahim A. yönetimindeki motosiklet ile karşıdan gelen sürücü Necmettin Ş. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Necmettin Ş. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da 7 katlı binada yangın! Böyle kurtarıldılar…Manisa'da 7 katlı binada yangın! Böyle kurtarıldılar…
İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor!

Memur alımlarına yeni düzenleme geliyor!

Rahatlatan açıklama bu sabah geldi: ‘Kuşkularımız büyük oranda düştü’

Rahatlatan açıklama bu sabah geldi: ‘Kuşkularımız büyük oranda düştü’

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

İstanbul depremi öncesi bir servet fiyatınaydı şimdi yüzüne bakan yok!

Kan donduran bir kadın cinayeti daha... Eşini kafasından vurdu sonra intihar etti: O anlar kamerada!

Kan donduran bir kadın cinayeti daha... Eşini kafasından vurdu sonra intihar etti: O anlar kamerada!

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var...

İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"

İBB'ye yapılan yeni operasyon CHP'den ilk tepki! "Kanal İstanbul'a engel olanlara yönelik"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.