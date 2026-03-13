Bursa’da kapkaç anı kamerada 18 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, A.T. isimli kadına ait içerisinde cep telefonu ve gözlük bulunan poşetin bir şahıs tarafından kapkaç yöntemiyle zorla alındığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan saha ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin müştekiyi bir süre takip ettikten sonra poşeti zorla alarak olay yerinden kaçtığı belirlenirken, kapkaç anı ise kameraya anbean yansıdı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla Mudanya ilçesinde yakalanan E.K., müştekiye ait cep telefonu ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



