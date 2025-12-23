Bursa’da metal geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi Çalı Yolu üzerinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA