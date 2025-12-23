HABER

Bursa’da metal geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Elektrik panosundan çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümünü sardı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi Çalı Yolu üzerinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa’da metal geri dönüşüm fabrikasında yangın paniği 3Kaynak: İHA

