HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi’nde meydana geldi. Y.G. (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yolcu almak için duran S.E. (41) idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya D.G.’ye (70) çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu A.E. (38) ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı 1

Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı 2

Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı 3

Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akşehir’de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklamaAkşehir’de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Netanyahu'ya soğuk duşNetanyahu'ya soğuk duş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.