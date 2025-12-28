Bursa’da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi’nde meydana geldi. Y.G. (18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yolcu almak için duran S.E. (41) idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya D.G.’ye (70) çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu A.E. (38) ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır