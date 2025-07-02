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Bursa’da polise direnen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre alkollü bir kişi, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen üzerlerine yürüyünce, tabanca ile bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa’da polise direnen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı 11’inci Değirmen Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan ve alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, bilinmeyen nedenle bölgede görev yapan polis ekiplerine sözlü müdahalede bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen ve polis memurlarının üzerine yürüyen şüpheli kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

POLİS MEMURUNUN TEK EL ATEŞ ETMESİYLE BACAĞINDAN VURULDU

Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyarılara rağmen polislerin üzerine doğru yürüyen şüpheli, bir polis memurunun tek el ateş etmesiyle bacağından vuruldu. Daha sonra olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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