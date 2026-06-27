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Bursa’da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı

Bursa’da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü refüje çıktı.

Bursa’da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı

Bursa’da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü refüje çıktı. Kazada servis sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman G. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjdeki trafik lambasına çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman G., yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süreliğine aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı 1

Bursa’da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı 2

Bursa’da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı 3

Bursa’da servis minibüsü refüje çıktı: 1 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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