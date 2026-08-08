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Eskişehir’de korkutan kaza: 2 yaralı

Eskişehir’de hafif ticari ve panelvan araçların çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof.

Eskişehir’de korkutan kaza: 2 yaralı

Eskişehir’de hafif ticari ve panelvan araçların çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç ile diğer araç, henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın şiddettiyle her iki araç da çevreye savruldu. Büyük oranda hasar gören panelvan araç, yol kenarında çarptığı yönlendirme levhasını devirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de korkutan kaza: 2 yaralı 1

Eskişehir’de korkutan kaza: 2 yaralı 2

Eskişehir’de korkutan kaza: 2 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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