Bursa’da siyah incirlerin saklandığı soğuk hava deposunda yangın

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Karaköy Mahallesi’nde, ihracata yönelik Bursa’nın meşhur siyah incirlerinin saklandığı soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Siyah dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.