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Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Yaylatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Yaylatepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahlı kavgada yaralanan Baki Yıldırım ve Ahmet Ö.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Baki Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan Ahmet Ö.’nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kavga sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 1

Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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