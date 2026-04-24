Bursa’da Yüsra’nın ölümü soruşturmasında yeni gelişme: 14 doktor gözaltına alındı, 1’i firar

Bursa'da 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Ankara 3.

Bursa’da 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Ankara 3. İdari Mahkemesi tarafından soruşturma izni verilmesinin ardından, operasyon için düğmeye basıldı. Mahkeme kararı sonrası 14 doktor gözaltına alınırken, 1 doktorun firari olduğu öğrenildi.

Bursa’da 19 Mayıs 2024 yılında Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastane personeline yönelik operasyon düzenlenirken, aralarında uzman ve profesörlerin de bulunduğu 14 doktor gözaltına alındı. 1 doktorun ise firari olduğu bildirildi.

Soruşturma süreci, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararı kaldırmasının ardından hız kazandı. Mahkeme, olayın ancak savcılık tarafından yürütülecek kapsamlı bir soruşturmayla netleşebileceğine hükmederek dosyayı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Kararın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 doktor gözaltına alınırken, 1 doktorun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Dr. M.G., Dr. C.A., Uzm. Dr. M.M.G., As. Dr. T.P., As. Dr. T.D.S., As. Dr. G.E.Ö., As. Dr. H.B.Ö., Uzm. Dr. A.G., Doç. Dr. A.O., As. Dr. H.Z.T., As. Dr. Ü.Y., Uzm. Dr. B.A., Uzm. Dr. N.G., Prof. Dr. M.T.’nin ifadesinin emniyette devam ettiği öğrenildi.

Acılı anne Buse Türkoğlu, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, kızlarını sağlıklı şekilde hastaneye götürdüklerini belirterek, "On yedi saat içinde evladımızı kaybettik. Elimizden tutarak götürdüğümüz çocuğumuzun cansız bedenini aldık. Çok şükür soruşturma izni çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Gürlek’e teşekkür eden anne Türkoğlu, "Bu acıyı kimse yaşamasın. Adalet yerini bulsun ki başka çocukların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, aralarında pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile bir profesörün de bulunduğu toplam 15 sağlık personeli hakkında inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

