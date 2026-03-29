Bursa’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobile yardım etmek isteyen sürücüye kamyonet çarptı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. 34 AFB 904 plakalı otomobil sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce refüje, ardından elektrik direklerine çarparak durabildi.
Kazayı gören 16 JT 615 plakalı araç sürücüsü yardım etmek amacıyla durdu. Bu sırada kayganlaşan yolda ilerleyen 16 BTP 898 plakalı kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedip 16 JT 615 ve 34 AFB 904 plakalı araçlara çarpıp, refüje çıkarak durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

