Bursa’daki orman yangını söndürüldü

Bursa’nın Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında dün akşam üstü 18.30 sıralarında çıkan yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Hava kararana kadar havadan helikopterlerin de müdahale ettiği alevler, yaklaşık 116 saatin sonunda söndürüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karacabey Belediyesi ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Dün akşam saatlerinde çıkıp, gece yarısı kontrol altına alınan Karacabey ilçesindeki yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği soğutma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Yetkililer, rüzgarın ve lodosun olduğu Bursa’da vatandaşların ateş ve benzeri durumlara çok dikkat etmesi konusunda bir kez daha uyardı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır