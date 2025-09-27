HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’daki orman yangını söndürüldü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, 16 saatlik hummalı çalışmanın sonucunda söndürüldü. Ekipler ve helikopterler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında dün akşam üstü 18.30 sıralarında çıkan yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Hava kararana kadar havadan helikopterlerin de müdahale ettiği alevler, yaklaşık 116 saatin sonunda söndürüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karacabey Belediyesi ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Dün akşam saatlerinde çıkıp, gece yarısı kontrol altına alınan Karacabey ilçesindeki yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği soğutma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Yetkililer, rüzgarın ve lodosun olduğu Bursa’da vatandaşların ateş ve benzeri durumlara çok dikkat etmesi konusunda bir kez daha uyardı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim uyardı! Sındırgı'daki artçı depremler ne kadar devam edecek?Uzman isim uyardı! Sındırgı'daki artçı depremler ne kadar devam edecek?
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli tutuklandıZonguldak’ta uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.