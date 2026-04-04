Bursa’nın fethinin 700’üncü yılında Karacabey’de fidanlar toprakla buluştu

Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı dolayısıyla Karacabey’de anlamlı bir çevre seferberliği hayata geçirildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ve Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 77 çınar fidanı toprakla buluşturulurken, Karacapark’ta düzenlenen törende protokol üyeleri dualar eşliğinde 20 fidan dikti. Karacabey Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte, hem tarihi mirasa vefa gösterildi hem de gelecek nesillere yeşil bir Karacabey bırakma hedefi vurgulandı.

Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı, Karacabey’de anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen fidan dikim faaliyetleri kapsamında, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü ilçede toplam 77 çınar fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlikler, Karacabey’in muhtelif noktalarında gerçekleştirilen fidan dikimleriyle devam ederken, son olarak Karacapark’ta düzenlenen törene ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi. Karacabey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir, İlçe Müftüsü Abdullah Karaca ve Karacabey Orman İşletme Müdürü Serdar Yazıcı’nın katıldığı etkinlikte, dualar eşliğinde 20 fidan toprakla buluşturuldu.

Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirilmede, "Bursa’nın fethinin 700. yılına özel olarak dikilen çınar fidanlarımız, ilçemizde yeşil bir miras bırakacak. Bu anlamlı günde bizlere destek veren Karacabey Belediyesi ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı da yaptığı açıklamada, "Doğayla buluşan her fidan, geleceğe bırakılan en değerli mirastır. Bu etkinlik, hem tarihimize saygı hem de Karacabey’in yeşil dokusuna katkıdır" dedi.

Etkinlik, katılımcıların fidan dikimiyle son bulurken, ilçede yeşil bir hatıra oluşturulmuş oldu.



