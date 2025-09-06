HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı!

İçerik devam ediyor

Bursa’nın Kestel ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı araçlar sular altında kaldı. Bodrum katlarını su basan vatandaşlar panik yaşadı.

Bursa’da kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış Kestel ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada rögarlar taştı ve bazı araçlar suya gömüldü.

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı! 1

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı! 2

Belediye ekipleri taşkın yaşanan sokaklarda çalışma yürütürken, yağışın etkili olduğu anlar kameraya yansıdı.

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı! 3

Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı, vatandaşların dizlerine kadar çıkan suyla mücadele ettiği görüldü.

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı! 4

Öte yandan sokağı sular altında kalan bir vatandaş, "Burası Vani Mehmet Mahallesi Köprü Sokak. Burada asfaltı kazdılar yenisini yaptılar, asfaltı düşük yaptılar. Karşı taraf yüksek olduğu için su gitmiyor ve evler su altında kaldı" diye konuştu.

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı! 5

Bursa’yı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı! 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler: Pompalıyla...İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler: Pompalıyla...
Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandıDireğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.