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Burun estetiği olmak isteyenler dikkat! Uzmanlardan önemli uyarılar: "Öncelik sağlık olmalıdır"

Son yıllarda burun estetiğine olan ilgi giderek artarken, uzmanlar bu alandaki artan taleple birlikte sağlık faktörünün önemine dikkat çekiyor. Kulak Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Ramazan Akın, özellikle genç yaşlardaki bireylerin estetik kaygılarla burun estetiği operasyonlarına başvurduklarını belirterek, “Burun estetiğinde öncelik sağlık olmalıdır” uyarısında bulundu. Detaylar haberimizde...

Burun estetiği olmak isteyenler dikkat! Uzmanlardan önemli uyarılar: "Öncelik sağlık olmalıdır"

Burun estetiği ameliyatı, günümüzde en çok rağbet gören estetik operasyonları arasında yer alırken, 15-16 yaşlarındaki gençler bile daha iyi görünmek için burun estetiği yaptırmaya başladı. Estetik alanında en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan burun estetiğine talebin her geçen gün artığını ifade eden uzmanlar, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

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"ÖNCELİK SAĞLIK OLMALIDIR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KBB Uzmanı Operatör Dr. Ramazan Akın, hemen hemen her gün en az 5-10 kişinin burun estetiği için kliniğe başvurduğunu ifade ederek, "Sırf estetik kaygılarla burun estetiği yapılmaması gerekiyor. Önceliğimiz her zaman hastanın bir sağlık sorunu var mı? Neden hasta bize başvuruyor? Burun estetiğini isteme amacı ne? Bunları sorgulamak, hasta ile detaylıca konuşmak, bir sağlık sorununun olup olmadığını tespit etmek olmalıdır. Eğer hiçbir sağlık sorunu yoksa biz estetiği önermiyoruz. Ancak hastanın nefes problemi olmasa bile bazı durumlarda burun estetiği öneriyoruz. Hastanın burnunun yüzüne göre aşırı derecede büyük olması, özgüvenini kıracak derecede burun ucunun düşük olması ya da eğri olması durumunda estetik yapılabiliyor. Ancak öncelik sağlık olmalıdır" dedi.

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"HEKİM TERCİHİ ÇOK ÖNEMLİ"

Burun estetiğinde kişilerin özellikle hekim seçimini iyi yapması gerektiğinin altını çizen Akın, "Hekimini tercih ederken yetkisi olan bir hekim tercih etmeli ve bu konuda rinoplasti yapan cerrah bulmalıdır. KBB ve plastik cerrahları bu konuda yetki uzmanları olduğu için bunları öneriyoruz. Çünkü günümüzde bununla ilgili birçok merkez var. Hasta öncelikle ameliyat olacağı doktoru birebir tanımalı, görüşme yapmalı ve bu ameliyattan neler beklediğini bilmelidir. Aksi taktirde hem hasta için hem ameliyat yapan için istenmeyen durumlar olabilir" ifadelerini kullandı.

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"ESKİDEN NEFES ALMAYA YÖNELİK SEPTOPLASTİ AMELİYATLARI ÇOK SIKLIKLA YAPILIRDI"

Eskiden burundan nefes almaya yönelik septoplasti ameliyatlarının çok sıklıkla yapıldığını belirten Akın, "Günümüzde artık septoplasti ihtiyacı olan hastalar, ‘Hani burnumu yaptırmışken, nefes alma problemini gidermişken, beraberinde burnumun şeklinin de biraz değişmesini istiyorum' diye bize gelmektedir. Günümüzde artık septoplastik ameliyat sayısı azalmışken; nefes alma problemi halledilirken beraberinde estetiğin de yapıldığı ameliyatın ise çok yüksek sayılara ulaştığını görmekteyiz. Ayrıca eskiden kulak burun boğaz uzmanları tarafından estetik açısından çok önermeyen bu ameliyatlar, günümüzde bununla ilgilenen cerrah sayısının artması ve hastalar tarafından bunun çok yüksek şekilde talep edilmesi sonucu doğmuş bir şey. Biz de hastalarımızın nefes problemini çözerken, imkanlar ve olabilecek ölçüler dahilinde hastanın burun şeklini değiştirmekteyiz. Ancak şunun da bilinmesi gerekiyor ki estetiğin modası olmaz. ‘Şu an modadır, ben de gidip yapayım' diye bir şey kesinlikle olmaması gerekiyor. Eğer hastanın bir sağlık problemi yoksa burnu da aşırı derecede büyük değilse, sırf burnu biraz kemerli, ucu biraz düşük veya hafif derecede büyük diye ameliyat yapılmaması gerekiyor. Biz bunu önermiyoruz. Çünkü her ameliyat iyiye gidebildiği gibi riskleri de var. Bir şeyi yapmaya çalışırken; daha kötüye de gidebilir, komplikasyon gerçekleşebilir. Bu işin modası olmaz. Çünkü 5 yıl geçer, bu sefer kemerli burun moda olur, gelir başka bir şey ister. Kesinlikle sağlık sorunu yoksa biz buruna dokunulmaması taraftarıyız" diye konuştu.

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AMELİYAT SONRASI HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Dr. Akın "Ameliyat yaptım, oldu ve bitti diye bitmiyor. En az 2 yıllık süren bir iyileşme süreci var. Hasta bunun bilincinde olmalıdır. Çünkü 2 yıl içerisinde burun çeşitli değişimler geçiriyor. Hasta buna dikkat etmek zorunda. Belli şeyleri yapmayacak, önerdiğimiz takiplere gelecek. Ayda bir, 3 ayda bir ve 6 ayda bir kontrollerini yapacak, darbe almayacak, eğer hasta erkek bir hastaysa futbol hayatına ara vermek zorunda kalacak. Yani bazı şeylerden feragat edecek. Belki de bütün hayatınız etkileyecek. 6 aydan önce gözlük takmamasını, 3 ay boyunca hamam, sauna ve yüzme gibi aktivitelerde bulunmamasını, verilen masajları uygulamasını ve burun bakımını yapmasını öneriyoruz" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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