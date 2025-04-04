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  4. Büşra Cin'in sır ölümünden sonra sevgilisi tutuklanmıştı! Katil zanlısı için gelen yorumlar 'pes' dedirtti: "Böyle yakışıklı bir çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü"

Büşra Cin'in sır ölümünden sonra sevgilisi tutuklanmıştı! Katil zanlısı için gelen yorumlar 'pes' dedirtti: "Böyle yakışıklı bir çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
04.04.2025 11:22
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Nazilli'de üniversite öğrencisi Büşra Cin'in ölümündeki sır perdesi hala aralanmadı. Tabancayla göğsünden vurulan Cin'in vefatının ardından sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ederken, tutuklanan Özcan Korkmaz için gelen yorumlar 'pes' dedirtti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Böyle yakışıklı bir çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü" "Yakışıklı adama yazık oldu" gibi yorumlar yaptı.

Büşra Cin'in sır ölümünden sonra sevgilisi tutuklanmıştı! Katil zanlısı için gelen yorumlar 'pes' dedirtti: "Böyle yakışıklı bir çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü"

Bayramın ilk gününde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni bulundu.

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TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Cin'in neden öldürüldüğü henüz bilinmezken, konuyla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Öte yandan Cin'in ölümünden sonra sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı.

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KAVGAYI DOĞRULADI

Korkmaz, emniyetteki ifadesinde sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti. Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

TUTUKLANAN SEVGİLİ İÇİN GELEN YORUMLAR 'PES' DEDİRTTİ

Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken genç kızın tutuklanan sevgilisi için sosyal medyada yapılan yorumlar 'pes' dedirtti.

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"HAPİSTE ZİYARET EDEBİLİYOR MUYUZ?"

Bazı kullanıcılar yaptıkları yorumlarda; "Hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Şöyle yakışıklı çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü" "Şu yakışıklı adam yazık oldu" şeklindeki ifadelere yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nazilli öğrenci üniversite
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