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Butan'ın başkenti neresi? Butan'ın başkenti hakkında bilgiler

Uluslararası adı Bhutan Krallığı olan Butan, Doğu Himalayalar'a yakında bir bölgede yer alır. 'Geleneklerin ülkesi' olarak da adlandırılan Bhutan ülkesi, 20. yüzyılın ortalarına kadar dış dünyaya kapalı bir yapı sürdürmüştür. Bu ülke hakkında merak edilen konulardan biri de başkentinin neresi olduğudur. Peki, Butan’ın başkenti neresi?

Butan'ın başkenti neresi? Butan'ın başkenti hakkında bilgiler
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Butan’ın başkenti neresi?
  • Thimphu'da (Timpu/Timbu) gezilecek yerler
  • Butan'da ne yenir?

Bhutan (Butan), Güney Asya bölgesindeki Doğu Himalayalar’da yer alan bir ülke olarak öne çıkar. Ülkenin adı yerel dilde Druk Yul, yani “Barışçıl Ejderhanın Ülkesi” olarak geçer. Bu ülkede Tantrik Budizm inancı hakim olup, kültür ögelerini ve doğayı koruyan bir devlet politikası işlemektedir. Butan Devleti'nin politikasına göre ülkeye az sayıda ve yüksek gelirli turistler kabul edilmektedir. Burayı ziyaret etmek isteyen kişiler ise sadece Butan Hükumeti tarafından onaylanan turizm şirketleri sayesinde ülkeye girebilmektedir. Adı az duyulmuş bu ülke hakkında merak edilen detaylardan biri de başkentidir.

Butan’ın başkenti neresi?

Bhutan Krallığı’nın sınır komşuları Hindistan ve Çin olarak öne çıkar. "Butan’ın başkenti neresi?" sorusunun yanıtı "Thimphu"dur. Thimphu (Timpu/Timbu), ülkedeki kraliyet ailesinin de ikamet şehri olarak bilinmektedir. Ülke tarih boyunca hem komşuları hem de Tibetliler tarafından senelerce kontrol altına alınmak istenip akınlara maruz kalmıştır.

Bhutan Krallığı, 2008 yılından itibaren parlamenter monarşi ile yönetilmeye başlanmıştır. Ülkenin resmi başkenti olan Thimphu şehri doğal güzellikleri ve canlı yaşantısı ile Avrupalı turistlerin de ilgisini cezbetmektedir.

Ülkede Budizm inancına yönelik son derece yoğun ilgi olması nedeniyle başkentin her yerinde de Buddha motiflerini ve heykellerini görmek mümkündür. Şehirde yerel pazarlar, kibar hareketler ile trafiği yönlendiren polisler ve şehri tepeden izleyen ve her yerden görülen dünyanın en büyük Buddha heykeli oldukça popülerdir. Şehrin neredeyse 2.350 metreyi bulan rakımı, yerel yaşamı ve festivalleri sayesinde turistlerin ilgisini çeken ve yoğun talep gören bir bölgedir.

Thimphu şehri Bhutan Krallığı’na başkentlik yapmakla beraber aynı zamanda ülkenin en büyük yerleşim yeri olarak da bilinmektedir. Günümüzde parlamenter monarşi sisteminin hakim olduğu ülkenin kralı başkentteki Dechenchoeling Sarayı’nda ikamet etmektedir.

Thimphu'da (Timpu/Timbu) gezilecek yerler

Changangkha Lhakhang

Şehrin en ünlü Budist tapınağı olarak 13. yüzyılda Thimphu’ya hakim bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Ülkede yaşayan aileler bilhassa yeni doğan bebeklerine isim verilmesi için burayı ziyaret ederler. Bu tapınak geleneksel Butan mimarisinin örneklerinden biri olarak sakin atmosferiyle de dikkat çeker.

Kuensel Phodrang

Devasa büyüklükteki bronz Buddha heykelinin yer aldığı bu nokta şehrin en yüksek noktasında yer alır ve şehri ayakları altına alır. Heykelin bulunduğu nokta dini açıdan son derece önemli bir yer olup aynı zamanda fotoğraf çekmek isteyenlerin de uğrak noktasıdır.

Memorial Chorten (Anıt Stupa)

Ülkenin 3. kralı olan Jigme Dorji Wangchuck’un anısına inşa edilen bu anıt yerel halkın sıklıkla dua ettiği bir kutsal yapıya dönüşmüştür. Burada sürekli olarak dönen dua çarkları ve dua eden insanlar turistlerin ilgisini çeken detaylar arasındadır.

Tekstil Müzesi

Butan kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan dokuma sanatına ait çok sayıda örnek burada sergilenir. Geleneksel kıyafetleri ve dokuma tekniklerini görmek isteyen turistlerin görmesi gereken yerler arasındadır.

Simply Bhutan Müzesi

Ülkenin geleneksel yaşam tarzının deneyimlenebileceği interaktif bir müze olarak oldukça popülerdir. Müzede el sanatları, geleneksel evler ve Butan mutfağı hakkında uygulamalı bilgiler işlenir.

Butan'da ne yenir?

Butan mutfağı oldukça çeşitli ve özgün tatlarıyla dikkat çekmektedir. Yerel mutfakla bulunan lezzetlerin büyük bir çoğunluğu oldukça baharatlıdır. Bilhassa kurutulmuş kırmızı biber her yemekte bolca kullanılır. Bu ülkenin mutfağında acı lezzetler oldukça yaygındır. Bununla beraber peynir tüketimi ve peynirle hazırlanan yemekler de çok popülerdir. Ülkede en fazla tercih edilen peynir türü “chhurpi”dir ve özellikle etli yemeklerin yanında eşlik eder.

Butan mutfağında beyaz pirincin yanı sıra bu bölgeye özgü olan “kırmızı pirinç” de sıklıkla tüketilir. Ülke mutfağında genellikle dana, tavuk ve domuz eti kullanılır. Öte yandan Budizm inancının etkisiyle vejetaryen yemekler de sıklıkla tercih edilir.

Butan mutfağının popüler yemekleri şu şekildedir:

  • Ema Datshi, Butan’ın ulusal yemeği olarak dikkat çeker. “Ema” acı biber ve “datshi” peynir ile hazırlanır. Yoğun acılı ve kremamsı bir lezzete sahiptir.
  • Kewa Datshi, patates, acı biber ve peynirle hazırlanır.
  • Shamu Datshi, vejeteryanlar için mantarla hazırlanan bir başka datshi çeşididir.
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Anahtar Kelimeler:
Ülke baskent
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