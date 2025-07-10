Almanya bunu konuşuyor! İçişleri Bakanı duyurdu: O partiye üye olan kişiler "kamu sektöründe işe giremeyecek!"

Anayasa'ya sadakatin bir temenni veya bir tavsiye olmadığını, bunun devlette çalışan herkes için bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Ebling, “Devletin hizmetine giren herkes, kayıtsız şartsız her zaman Anayasa'ya sadık olmalıdır.” dedi.

Ebling, eyalette kamuda görev almak isteyen herkesin Anayasa'ya bağlılığını yazılı bir beyanname ile teyit etmesi gerektiğini belirterek, işe başvuran herkesin aşırılık yanlısı bir örgüt üyesi olmadığını veya son 5 yıl içinde böyle bir grup veya örgüte üyeliği bulunmadığını bildirmesi gerektiğini kaydetti.

AfD'YE KAMUDA KAPILAR KAPANACAK

Bu konuda, Anayasayı Koruma Dairesince düzenli olarak güncellenecek ve Anayasa karşıtı olduklarına dair yeterli emareler bulunan grup ve örgütlerin yer alacağı listenin hazırlanacağını aktaran Ebling, "Bu listede AfD de yer alacak." ifadesini kullandı.

Ebling, gelecekte bu konuda beyanda bulunmayı reddeden ve Anayasa'ya sadakatleri konusunda şüpheleri ortadan kaldıramayan kişilerin kamuda istihdam edilmeyeceğini aktararak, Anayasayı Koruma Dairesi tarafından “şüpheli vaka” olarak sınıflandırılan örgütlere üye olanlarda zaten böyle bir şüphenin bulunduğunu söyledi.

UYGULAMAYA AfD'DEN TEPKİ

AfD Federal Meclis Milletvekili Sebastian Münzenmaier, uygulamaya tepki göstererek, Ebing’in ve partisi Sosyal Demokrat Partinin AfD’yi yasaklamak için bir dayanak bulamadığından demokrasiye aykırı yollara başvurduğunu savundu.

Münzenmaier, bu uygulamanın özgürlükçü demokratik düzene bir saldırı olduğunu ileri sürerek, “Ebling'in genelgesi Anayasa'da güvence altına alınan siyasi parti özgürlüğünü ayaklar altına almaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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