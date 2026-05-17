HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türk müzikologdan tarihi başarı: Oxford’a kabul edilen ilk Türk oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik Lisesinden mezun olan Olcay Varlı, dünya müzik otoriteleri tarafından bir numara olarak kabul edilen Oxford Üniversitesinden aldığı kabulle Türkiye müzik tarihine geçti.

Türk müzikologdan tarihi başarı: Oxford’a kabul edilen ilk Türk oldu

BUÜ Devlet Konservatuvarı ortaokulu ve lisesinde aldığı 8 yıllık eğitimin ardından İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzikoloji Bölümünü yüksek onur belgesiyle tamamlayan Varlı, Oxford Üniversitesi bünyesindeki Keble College "MSt in Music" yüksek lisans programına kabul edildi. Bu başarı, Türkiye’den müzik alanında Oxford’a kabul alan ilk öğrenci olma özelliğiyle tarihi bir nitelik taşıyor.

Başarıyı kutlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "BUÜ olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alan uluslararasılaşma ve nitelikli insan kaynağı vizyonumuzun, sanatsal bir yetkinlikle birleşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Akademik azmini disiplinle harmanlayarak bizlere bu gururu yaşatan mezunumuz Olcay Varlı’yı tebrik ediyor; kurumsal marka değerimizi küresel ölçekte temsil eden bu süreçte emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Mezunumuzun dünya çapındaki başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İskenderun’da fuhuş operasyonu; 3 gözaltıİskenderun’da fuhuş operasyonu; 3 gözaltı
Tokat’ta alkollü sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybettiTokat’ta alkollü sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.