Büyü için reklam, para göndermeyene şantaj! İstanbul'da 'medyum' operasyonu... "Sana cin musallat edilmiş, koç keseceğiz"

MYNET ÖZEL | Devrim Karadağ - Dini duyguları istismar ederek, vatandaşları dolandıran hatta şantaj yapan çete İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yakın takibi sonucu, söz konusu dolandırıcıların bazı sosyal medya platformları üzerinden kendilerini “hoca, medyum, büyücü” tanıttığı ve bu unvanlarla hesaplar açtığı tespit edildi.

"SANA CİN MUSALLAT EDİLMİŞ KOÇ KESECEĞİZ KOÇ PARASI GÖNDER"

Sosyal medya üzerinden reklam bile veren dolandırıcıların, iletişime geçtikleri vatandaşlar için 'büyü yaptıkları' bunun karşılığında da para aldıkları belirlendi. Kişilerin taleplerini alan çetenin talebi açan kişiyle iletişime geçerek "Sana cin musallat edilmiş koç keseceğiz koç parası gönder. Senin altınların kaybolmuş altın parası gönder" deyip para istedikleri ortaya çıktı.

ŞANTAJ YAPMIŞLAR: "BÜYÜ YAPTIRDIĞIN KİŞİYE SÖYLERİZ"

Para vermek istemeyenlere ise şantaj yaptığı belirlenen söz konusu çetenin bu kez de "Verileriniz elimizde. Büyü yaptırdığın kişiye söyleriz" dedikleri belirlendi.

İSTANBUL EMNİYETİ DÜĞMEYE BASTI

İletişime geçtikleri şahısların dini duygularını istismar eden ve dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

'ÇAĞRI MERKEZİ' OLARAK KULLANMIŞLAR! GÖZALTILAR VAR

Çağrı merkezi olarak kullandıkları adrese düzenlenen operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, farklı kişilerin adına açılmış GSM hatları, başkalarına ait banka kartları, sosyal medya hesaplarının yönetildiği telefonlar ile büyücülük ve medyumluk faaliyetlerine ilişkin çeşitli materyaller ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.