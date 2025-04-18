Büyük iddia: Uber, Trendyol Go’nun peşinde mi? Satın mı alacak?

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un yemek ve market siparişi hizmeti olan Trendyol Go hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Uber’in, Trendyol Go’yu satın almak üzere görüşmelere başladığı öne sürüldü.

HENÜZ NET DEĞİL!

Bloomberg’in haberine göre, Uber ve Trendyol arasındaki görüşmeler henüz başlangıç safhasında. Kaynaklar, tarafların bir anlaşmaya varmasının garanti olmadığını ve görüşmelerin sonuçsuz kalabileceğini belirtiyor. Satın alma bedeli veya diğer finansal detaylar hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu belirsizlik, iddianın doğruluğunu ve olası sonuçlarını merak konusu haline getiriyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ne Uber ne de Trendyol cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Her iki şirketin de sessizliği, iddiaların doğruluğu konusunda merakı artırıyor. Sektör uzmanları, böyle bir satın almanın gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin teslimat ve e-ticaret sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor.

GÖRÜŞMELER OLACAK MI?

Uber’in Trendyol Go’yu satın alma girişimi, teknoloji ve teslimat sektöründe heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin seyri ve olası bir anlaşmanın detayları, hem kullanıcılar hem de sektör tarafından yakından takip edilecek. Yeni bilgiler geldikçe, bu iddianın nasıl şekilleneceğini sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?