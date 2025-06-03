Büyük ihmal faciaya yol açıyordu! Benzin pompasını aracın üzerinde unuttu, yakıt hortumu koptu

Edirne'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil sürücüsü, yakıt aldıktan sonra benzin pompasını aracının üzerinde unutarak, yakıt pompasının kopmasına neden oldu. Olayda bir patlama ya da yaralanma olmaması faciayı önledi.



BENZİN POMPASINI KOPARTTI, YAKIT KESİCİ DEVREYE GİRDİ

Edirne'de bir sürücü benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Benzin pompası halen aracında takılıyken ilerleyen sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Yakıt kesicisinin devreye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



ÇEVREDİKLER SESLENİNCE FARK ETTİ

Çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma şaştı kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine duran otomobil sürücüsü olayı fark etti.



Çevredeki bir vatandaş ise yakıt hortumunun kopmasının ardından kesicinin devreye girmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır